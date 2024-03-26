مدرب البرازيل يتوقع تألق “إندريك”

قال دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم اليوم الاثنين إن البرازيل تتوقع من إندريك أن يلعب دورا بارزا على مستوى الأندية ومنتخب بلاده بعد أن سيطر اللاعب الشاب على عناوين الصحف إثر تسجيل أول أهدافه مع البرازيل خلال الفوز 1-صفر على إنجلترا يوم السبت الماضي في مباراة ودية على ملعب ويمبلي.
وأصبح إندريك، الذي سينضم إلى ريال مدريد من بالميراس عندما يكمل 18 عاما من عمره في يوليو تموز، أصغر لاعب يسجل في استاد ويمبلي بعد أن أحرز هدف الفوز للبرازيل، بطلة العالم خمس مرات، في أول مباراة للمنتخب تحت قيادة دوريفال.
وقال دوريفال في مؤتمر صحفي عقد للحديث عن مباراة البرازيل أمام إسبانيا غدا الثلاثاء :”إندريك سيجلب الكثير من المتعة لجماهير ريال مدريد، ليس لدي شك في هذا و أمامه مستقبل مشرق كما أنه ينضج بشكل مذهل”.
وأكمل:”لديه قدرة خاصة على الحسم في المقدمة (الهجوم)، وتحركات يجيدها قليلون فقط. هو لاعب تنافسي وشرس ويستغل المساحات بشكل استثنائي ويتمتع بقدرات فريدة أمام المرمى”.
ورغم توخيه الحذر بشأن إندريك والكشف عن أن اللاعب الشاب لن يبدأ أساسيا في مباراة الغد على ملعب سانتياجو برنابيو، قال دوريفال إن الجماهير الحاضرة للمباراة في العاصمة الإسبانية ستحظى بفرصة مشاهدته على الملعب أمام إسبانيا. وفق “أخبار 24”.
وقال دوريفال: “علينا أن نكون حذرين للغاية، خطوة بخطوة، كي يتطور بشكل طبيعي دون وضع الكثير من التوقعات على لاعب بدأ للتو مسيرته”.
وأتم تصريحاته:”هو بحاجة إلى التوازن وهذه هي النقطة الأساسية للخطوات التي من المفترض حدوثها… دعونا نولي أهمية كبيرة للخطوة المقبلة بالاهتمام بلاعب مميز مثله. أمامه مستقبل مشرق”.