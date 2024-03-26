“أطعمة” تمنع انتفاخ “البطن”

كشفت خبيرة طبية أن المواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم مثل الكرفس والأفوكادو والطماطم واللبن الرائب، تحمي من انتفاخ الأمعاء.
وأوضحت أخصائية أمراض المستقيم الدكتورة يلينا سميرنوفا، أن الانتفاخ يكون غالبا بسبب نقص مستوى السوائل بالجسم، لذلك يمكن تناول الكرفس الذي يكافح نقص السوائل وبالتالي يحمي من انتفاخ البطن.
وأضافت أن الأفوكادو والطماطم تخفض خطر انتفاخ البطن لأنها غنية بالبوتاسيوم الذي يخفض مستوى الصوديوم المسؤول عن الانتفاخ.
وأشارت إلى أن نتائج بعض الدراسات أظهرت أن تناول اللبن الرائب يزيل الغازات من الأمعاء بنسبة تصل إلى 70%، لأنه يساهم في عملية شطر سكر الحليب المسبب للانتفاخ، داعية إلى عدم تناول كميات كبيرة من الطعام والحلويات والأطعمة الدهنية لأنها يمكن أن تؤدي إلى ثقل وانتفاخ البطن. وفق “أخبار 24”.