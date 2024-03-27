إطلاق “مدارك” لتنمية القدرات الوطنية بـ”الفضاء”

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية برنامج “مدارك”، الذي يهدف لتمكين القدرات الوطنية لبناء مستقبل مستدام للقطاع عبر 3 مسارات متخصصة، تضمن الاستفادة من ذوي الخبرة للتركيز على المسارات المهنية بقطاع الفضاء، إضافة إلى بناء أساس معرفي في علومه، وبدء رحلة تعلم المشاركين وصقل مهاراتهم، بما يسهم في نمو قطاع الفضاء.
ويتيح التسجيل بالبرنامج الانضمام إلى أحد المسارات الثلاثة المتخصصة؛ إذ يتضمن مسار تطوير أعمال الفضاء تقديم فهم شامل لاقتصاد الفضاء والتمكن من المهارات اللازمة للإسهام في نجاح مشاريعه، كما يتطلع مسار برمجيات وبيانات الفضاء للتعريف بمصادر البيانات والبرمجيات اللازمة لتنفيذ المهام المتعلقة بالفضاء وتطبيقات الأقمار الصناعية.
ويسعى مسار هندسة الفضاء لتعزيز قدرة المشاركين على استكشاف تخصصات الفضاء الهندسية، والتعرف على تصميم وصيانة المركبات الفضائية والتحكم في تقنياتها.
ويستهدف “مدارك” عبر مسار تطوير أعمال الفضاء حديثي التخرج والمهنيين ذوي الخبرة في الاستراتيجية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والقانون، كما يستقطب مسار برمجيات وبيانات الفضاء لحديثي التخرج والمهنيين المتخصصين في علوم الحاسب، وعلوم البيانات، وهندسة البيانات، والأمن السيبراني، فيما خصص مسار هندسة الفضاء لحديثي التخرج والمهنيين العاملين في تخصصات الهندسة. وفق “أخبار 24”.
ويُقام البرنامج، الذي يعقد بالشراكة مع جامعة الفضاء الدولية بفرنسا، ومعهد جورجيا التقني، وكلية ثندربيرد للإدارة العالمية، وشركة بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب، وجامعة اليمامة كشريك تعليمي، حضورياً في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، كما سيتيح للمسجلين الحضور “افتراضيًا” في جميع مناطق المملكة.
ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة ببرنامج “مدارك” إلى مراعاة اشتراطات القبول التي تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال ذي صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، واستكمال جميع متطلبات التسجيل، مع التأكد من القدرة على المشاركة في البرنامج حسب التواريخ والأوقات المحددة طوال فترة إقامته، وذلك خلال الفترة من 5 مايو وحتى 15 أغسطس 2024، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.