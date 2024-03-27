“يوتيوب” تختبر التنقل داخل الفيديو بـ”الذكاء”

ذكرت منصة “يوتيوب” أنها تختبر طريقة جديدة لمساعدة المستخدمين على الانتقال إلى أجزاء المقطع عبر عملية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتأخذ في الحسبان العناصر الأكثر مشاهدة، ومن ثم تمكن من الانتقال إلى تلك النقاط بدلًا من تصفح كل فصل على حدة.
وأوضحت المنصة أنه إذا نقر أحد المشاهدين نقرًا مزدوجًا للتخطي للأمام عبر مقطع معين، فإنه يتم عرض زر الانتقال إلى الأمام الذي ينقله إلى الجزء التالي في الفيديو الذي تعتقد آلة الذكاء الاصطناعي أنه يهدف إليه وفق ما استخلصته من مشاهداته السابقة.
وأضافت أنه بدلًا من جعل المستخدمين يتصفحون المقطع بأكمله، تسعى الميزة الجديدة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل العثور على الأجزاء الأكثر صلة. وفق “أخبار 24”.
وتعد الميزة الجديدة بمنزلة طريقة ملائمة لتصفح محتوى إضافي عبر يوتيوب، وتقوم المنصة باختبار هذه الميزة حاليًا على نطاق صغير جدًا في الولايات المتحدة مع المشتركين الذين يدفعون.
وتتطلع المنصة أيضًا إلى تسهيل التفاعل الموسع مع الفيديوهات القصيرة عبر إعادة مزج المقاطع التي مزجت سابقًا من خلال خيارات Remix الموسعة.