كشف وطني متميز لعلاج تشوهات “الرُّضع”

أسهم فريق علمي من جامعة طيبة بالمدينة المنورة في تحقيق إنجاز علمي متميز، وذلك باكتشاف جين جديد مسؤول عن تشوهات خطيرة في الدماغ والجمجمة والوجه لحديثي الولادة، وذلك في خطوة مهمة نحو فهم أسباب هذه التشوهات وعلاجها.
وأوضح مدير مركز الجينات والأمراض الوراثية في جامعة طيبة عضو فريق الدراسة الدكتور نايف المنتشري، أن الدراسة تظهر أهمية جين DISP1 في تطور الدماغ والجمجمة خلال المراحل الأولى من نمو الجنين.
وأضاف أنه تم تشخيص عائلة لديها طفلان مصابان بهذه التشوهات، وعند الفحص تبين أن سببها طفرة في جين DISP1 التي تورث بصفة متنحية، مشيرا إلى أن الدراسة نشرت بالتعاون مع فريق دولي في مجلة Genetics in Medicine العلمية المتخصصة. وفق “أخبار 24”.