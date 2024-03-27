منصة رقمية للتطوع التقني والمهني

تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إنشاء وتطوير منصة رقمية، مستضافة سحابياً، للعمل التطوعي التقني المهني، تكون جميع عملياتها مؤتمتة ومواكبة لأفضل الممارسات الدولية والمحلية في هذا المجال.
وبحسب مصادر “أخبار 24” تسعى المؤسسة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، وتحفيز وإشراك فئات جديدة (متدربي ومنسوبي التدريب الأهلي)، وتوحيد وتنظيم الأعمال التطوعية في كافة قطاعات المؤسسة بجميع أنحاء المملكة.
وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أطلقت عدداً من المبادرات التطوعية في جميع منشآتها التدريبية المنتشرة في مناطق المملكة، حيث استفاد أكثر من ألف شخص من برنامج تقني العطاء وهو مشروع الصيانة التطوعية الذي يعمل على صيانة المساجد ومنازل المحتاجين وصيانة منشأة التدريب التقني والكشف عن أعطال السيارات وصيانة الحدائق العامة ومرافق بعض الجهات الحكومية، وذلك خلال العام 2022.
وقد بلغ عدد الفرص التطوعية داخل المملكة التي نفذها متطوعو التدريب التقني أكثر من 2580 فرصة تطوعية، شارك فيها أكثر من 6330 متطوعاً ومتطوعة، محققين بذلك ما يزيد على 275 ألف ساعة تطوعية. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى؛ تدعم المؤسسة المشاركات الكشفية التطوعية، مثل مشاركة الكشافة في التنظيم والتوجيه والإرشاد للحجاج والمعتمرين، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة زوار الحرمين 825 ألف مستفيد خلال 2022. كما شاركت الكشافة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافةً إلى مشاركات نوعية في تنظيم المناسبات الوطنية والرياضية.