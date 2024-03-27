تدابير ضرورية لتجنب الموت القلبي “المفاجئ”

حدد أطباء مجموعة من التدابير الضرورية التي تساهم في تجنب خطر الموت القلبي المفاجئ، التي تنتج عن عدم انتظام ضربات القلب في البطينين الأيسر والأيمن، والذي بدوره يؤدي إلى انهيار الدورة الدموية في غضون ثوانٍ قليلة وتوقف التنفس ثم الوفاة.
وقال الأطباء إنه ينبغي القيام بفحوصات وقائية للقلب بهدف تحديد الأشخاص المعرضين للخطر، ومن بينها فحص القلب لدى المرضى الأكبر سناً الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب التاجية مثل تدخين السجائر وارتفاع ضغط الدم والسكري واضطرابات استقلاب الدهون وغيرها.
وشددوا على أهمية الحفاظ على الجسم من خلال تدريبات بدنية جيدة، والحرص على عدم زيادة وزن الجسم، وتجنب تعاطي المخدرات، وعدم تناول العلاج دون استشارة الطبيب، وعدم القيام بإجهاد بدني مفرط في حالة عدم القيام بتدريب الجسم على ذلك. وفق “أخبار 24”.
ونصح الأطباء بأنه إذا كانت هناك أعراض جديدة غير واضحة من دوخة أو إغماء وضيق في التنفس أو تسارع نبضات القلب أو ألم في الصدر، فاستشر طبيبك الخاص أو طبيب القلب بأسرع وقت ممكن.