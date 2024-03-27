“النفط” ينخفض مع زيادة المخزونات

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي (الأربعاء)، بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 74 سنتا أو 0.9% إلى 85.51 دولار للبرميل، فيما تراجع عقد يونيو الأكثر تداولا 68 سنتا أو 0.8% إلى 84.95 دولار.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو بمقدار 64 سنتا أو 0.8% ليصل إلى 80.98 دولار.
وقبل هذا التراجع، كانت الأسعار في الأسبوع الماضي قد صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر وظلت أعلى بنحو 3% من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس. وفق “أخبار 24”.
وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل، لكن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 4.4 مليون برميل.