تأجيل عودة “كاراسكو” إلى الشباب

تأجلت عودة البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب فريق نادي الشباب إلى العاصمة الرياض، بعد موافقة المدرب البرتغالي بيريرا، الذي اطلع على توصية طبيب منتخب بلجيكا المشرف على تأهيل اللاعب، وذلك خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت الأخير مع المدير الرياضي لنادي الشباب الإيطالي السيد ودمينيك تيتي.
وأكد الجهاز الطبي المشرف على تأهيل كاراسكو أن البرنامج الذي وضع للاعب يسير بشكل ممتاز، وأن إصابته شهدت تحسنًا كبيرًا وفقًا للاختبارات التي خضع لها.
وأوضح بأنه يفضل عدم الاستعجال على عودة اللاعب، وإستمرار تأهيله تحت إشراف طبيب المنتخب البلجيكي وبالتنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي الذي يتابع مستجدات إصابته وتأهيله أول بأول. وفق “سبورت 24”.
من جهته أوضح المدير الرياضي لنادي الشباب دومينيك تيتي، أنه يثق في لاعبي الفريق جميعًا؛ مؤكدًا أنهم جاهزون للتحديات المقبلة بدءًا من المباراة المقبلة.
وقال تيتي: جميع منسوبي النادي يعملون كمجموعة واحدة من أجل إسعاد الجماهير الشبابية التي ستكون فخورة بأداء اللاعبين على أرض الملعب، كما نتطلع لرؤيتكم جميعًا مساء السبت في ملعبنا”.