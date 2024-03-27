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رياضة > أخضر 21 يحصد “برونزية” غرب آسيا على حساب مصر
27/03/2024   2:17 م

أخضر 21 يحصد “برونزية” غرب آسيا على حساب مصر

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حصل المنتخب الوطني السعوي تحت 21 عامًا المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، المقامة بالإحساء، بعد تفوقه على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي منحت أخضر 21 المركز الثالث.

وسجل ثنائية الأخضر الأولمبي كلاً من مروان الصحفي في الدقيقة 38 و مشاري النمر بالدقيقة 86، بينما أحرز هدفي منتخب مصر الأولمبي الثنائي محمود صابر بالدقيقة 5 وحسام عبدالمجيد بالدقيقة 90 2. وفق “سبورت 24”.

أخضر 21 يحصد “برونزية” غرب آسيا على حساب مصر

رياضة
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