أخضر 21 يحصد “برونزية” غرب آسيا على حساب مصر

حصل المنتخب الوطني السعوي تحت 21 عامًا المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، المقامة بالإحساء، بعد تفوقه على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي منحت أخضر 21 المركز الثالث.
وسجل ثنائية الأخضر الأولمبي كلاً من مروان الصحفي في الدقيقة 38 و مشاري النمر بالدقيقة 86، بينما أحرز هدفي منتخب مصر الأولمبي الثنائي محمود صابر بالدقيقة 5 وحسام عبدالمجيد بالدقيقة 90 2. وفق “سبورت 24”.