آلية جديدة من آبل لتحديث “هواتفها”

تعمل شركة آبل على إجراء تغييرات ملحوظة، معنية بتحديث هواتف آيفون لاسلكيًا عن طريق آلية جديدة يُطلق عليها اسم “بريستو”.
وستحدث الآلية الجديدة بحسب تقرير لوكالة” بلومبرغ” هواتف آيفون لاسلكيًا مع الحفاظ عليها داخل علبة الشراء دون فتحها، وستطرح على نطاق واسع في متاجر آبل تبدأ في الولايات المتحدة من شهر أبريل المقبل، ومن المتوقع أن تصل إلى جميع المتاجر الأمريكية بحلول “بداية فصل الصيف”.
ويعمل نظام” بريستو” عن طريق لوحة مخصصة توضع على علب الشراء الخاصة بهواتف آيفون، حيث يمكن التحكم في هواتف آيفون لاسلكيًا من أجل تشغيلها وإجراء التحديثات المطلوبة، ثم إغلاقها مرة أخرى دون الحاجة إلى فتح العلبة.
وتختبر الشركة الأمريكية تلك التقنية في متاجرها منذ نهاية عام 2023 الماضي، ومن المرجح أن تتوسع آبل في إتاحتها عالميًا في متاجرها.
وبعد توفر تلك الآلية لن يضطر مشترو هواتف آيفون الجديدة من متاجر آبل إلى تحديث أجهزتهم بعد شرائها مباشرة، بل سيستمتع العملاء بتجربة أحدث إصدار من نظام iOS فور تشغيل أجهزتهم أول مرة.
وحاليًا يضطر عملاء آبل إلى إجراء تحديث لنظام التشغيل كخطوة أولى عند تجربة الأجهزة أول مرة، وهي خطوة قد تستغرق الكثير من الوقت لتنزيل التحديثات وتثبيتها.
تعمل شركة آبل على إجراء تغييرات ملحوظة، معنية بتحديث هواتف آيفون لاسلكيًا عن طريق آلية جديدة يُطلق عليها اسم “بريستو”.
وستحدث الآلية الجديدة بحسب تقرير لوكالة” بلومبرغ” هواتف آيفون لاسلكيًا مع الحفاظ عليها داخل علبة الشراء دون فتحها، وستطرح على نطاق واسع في متاجر آبل تبدأ في الولايات المتحدة من شهر أبريل المقبل، ومن المتوقع أن تصل إلى جميع المتاجر الأمريكية بحلول “بداية فصل الصيف”.
ويعمل نظام” بريستو” عن طريق لوحة مخصصة توضع على علب الشراء الخاصة بهواتف آيفون، حيث يمكن التحكم في هواتف آيفون لاسلكيًا من أجل تشغيلها وإجراء التحديثات المطلوبة، ثم إغلاقها مرة أخرى دون الحاجة إلى فتح العلبة.
وتختبر الشركة الأمريكية تلك التقنية في متاجرها منذ نهاية عام 2023 الماضي، ومن المرجح أن تتوسع آبل في إتاحتها عالميًا في متاجرها.
وبعد توفر تلك الآلية لن يضطر مشترو هواتف آيفون الجديدة من متاجر آبل إلى تحديث أجهزتهم بعد شرائها مباشرة، بل سيستمتع العملاء بتجربة أحدث إصدار من نظام iOS فور تشغيل أجهزتهم أول مرة. وفق “أخبار 24”.
وحاليًا يضطر عملاء آبل إلى إجراء تحديث لنظام التشغيل كخطوة أولى عند تجربة الأجهزة أول مرة، وهي خطوة قد تستغرق الكثير من الوقت لتنزيل التحديثات وتثبيتها.