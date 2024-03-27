مهلة 4 أشهر لسداد مخالفات “النقل”

أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر قرارا يقضي بمنح مهلة لمن عليهم مخالفات نقل والسماح لهم بتقديم بعض الخدمات دون الالتزام بسداد المخالفات لمدة 4 أشهر ابتداءً من تاريخ 15 / 9 / 1445هـ ، الموافق 25 / 3 / 2024م.
وجاء في قرار وزير النقل الذي اطلع “أخبار24” عليه عدم ربط سداد مخالفات النقل بالحصول على خدمات إصدار بطاقات تشغيل مركبة، وإصدار وتجديد بطاقات السائقين، وإصدار خطابات المرور.
ويأتي قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية تسهيلاً للقطاع الخاص نظراً لعدم قدرة بعض الشركات على تصحيح وضعها ورفع نسبة الامتثال ، وذلك بسبب وجود العديد من المخالفات لديها وربط تصحيح أوضاعهم بسداد تلك المخالفات. وفق “أخبار 24”.