تعليم الرياض تحدد مواعيد النقل “الداخلي”

حددت إدارة تعليم الرياض، ضوابط وآلية حركة النقل الداخلي للتشكيلات المدرسية من المديرين والمديرات والوكلاء، للعام الدراسي القادم 1446ﮪ، مشيرة إلى أن إدخال الرغبات يبدأ في 21 أبريل المقبل وينتهي في 2 مايو 2024.
وأوضحت الإدارة في تعميم لها، أن ضوابط حركة نقل الإدارة المدرسية، تنطبق على من أمضى 6 سنوات في مدرسته من الإدارة المدرسية، ويحق للجنة الإدارة المدرسية استثناء من تراه للمصلحة التعليمية، كما ينقل من الوكلاء والوكيلات من كان زائدا عن المعيارية العددية وفق استمارة المفاضلة.
وشملت الضوابط أيضا، أنه يشترط لمن يرغب النقل من المكلفين والمكلفات بالإدارة المدرسية أن يكون قد مضى عامان على مباشرته في مدرسته الحالية.
وتضمنت الضوابط أن تكون حركة نقل الإدارة المدرسية لكل مرحلة على حدة، وللجنة الإدارة المدرسية استثناء من ترى مناسبة نقله من مرحلة إلى أخرى، ولا يتم نقل جميع المكلفين والمكلفات بالإدارة المدرسية من مدرسة واحدة إلا إذا قررت لجنة الإدارة المدرسية مناسبة ذلك. وفق “أخبار 24”.
وبحسب الضوابط ، فإنه في حال مفاضلة النقل بين المكلفين والمكلفات بالوكالة في مدرسة واحدة ينقل أقدمهم مباشرة، ومن يرغب في النقل بالإدارة المدرسية ولا تنطبق عليه شروط النقل ترفع أوراقه للجنة الإدارة المدرسية خلال فترة التقديم، وفي حال عدم تسجيل الملزمين بالنقل في الإدارة المدرسية لرغباتهم، فإن للجنة توجيههم حسب الاحتياج.
وشددت تعليم الرياض على إبلاغ جميع المكلفين والمكلفات بالإدارة المدرسية به ويؤخذ توقيعهم بالعمل، مشيرة إلى أن إدخال رغبات النقل يكون من خلال نظام “نور”.