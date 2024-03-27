مؤتمر دولي يناقش دور الجامعات في تعزيز الانتماء

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مؤتمراً دولياً بعنوان “دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي”.
ويُقام المعرض خلال يومي 28 و29 إبريل 2024، وذلك في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية في الرياض.
من جانبه، رفع رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على الرعاية الكريمة لأعمال المؤتمر، الذي يأتي لإبراز تجارب الجامعات في تعزيز هذه القيم السامية، وبيان أهمية العقيدة الصحيحة ومنهج الوسطية والاعتدال. وفق “أخبار 24”.
وأكد العامري أن المؤتمر يشارك فيه عدد من المسؤولين والعلماء والمفكرين والمثقفين من داخل المملكة وخارجها، ويقدم الخبرات الشرعية والعلمية والاجتماعية المتخصصة في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي، من خلال المحاضرات واللقاءات الحوارية وورش العمل بما يسهم في خدمة المعرفة والإنسانية.