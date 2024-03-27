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جديد المحليات > 31 ألف قضية عمالية في 2024
27/03/2024   11:21 م

31 ألف قضية عمالية في 2024

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تلقت محاكم المملكة 31,655 قضية عمالية منذ بداية العام 2024م، بمعدل 363 قضية في اليوم، وتم خلال ذات الفترة عقد 71 ألف جلسة في قضايا عمالية، وإنجاز 33,5 ألف قضية، كما تم إصدار 32,2 ألف حكم.

ووفقا لبيانات وزارة العدل عليها تصدرت منطقة الرياض بعدد القضايا العمالية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري بـ10 آلاف قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ7,7 ألف قضية، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بـ4,590 قضية.

وسُجلت في منطقة عسير 1,924 قضية، والمدينة المنورة 1,874 قضية، والقصيم 1,507 قضايا، وحائل 877 قضية، وجازان 774 قضية، ونجران 703 قضايا، وتبوك 603 قضايا، والجوف 485 قضية، والحدود الشمالية 266 قضية، ومنطقة الباحة 198 قضية. وفق “أخبار 24”.

31 ألف قضية عمالية في 2024

جديد المحليات
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