“التعليم” تعلن المرشحين على الوظائف “التعاقدية”

أعلنت وزارة التعليم اليوم (الأربعاء) أسماء المرشحين والمرشحات مبدئيًا على الوظائف التعليمية التعاقدية للعام الدراسي 1446هـ.
وكانت الوزارة قد فتحت في شهر شعبان التقديم على 12519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني، في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.
وسيكون التعاقد على الوظائف التعليمية على رتبة معلم ممارس في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقاً لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير؛ المعدل التراكمي 20%، وأقدمية التخرّج 20%، ودرجة اختبار الرخصة المهنية العام 20%، ودرجة اختبار الرخصة المهنية التخصص 40%.