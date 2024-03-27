المسحل: نفخر بنجاح “FIFA Series 2024”

أكد رئيس اتحاد كرة القدم السعودي ياسر المسحل، أن استضافة المملكة العربية السعودية لمنافسات “FIFA SERIES 2024” الودية، تُعَدّ امتداداً للنجاحات التي تقدمها المملكة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية، التي توجت بإشادات دولية وقارية.
جاء ذلك في كلمته بمناسبة اختتام منافسات البطولة، التي استضافتها المملكة للمرة الأولى، خلال فترة أيام الفيفا الدولية التي شارك فيها 8 منتخبات، مشيداً بنجاح تنظيم النسخة التجريبية من سلسلة “FIFA Series 2024” في وقت قياسي وبكوادر وطنية أسهمت في نقل صورة رائعة عن القدرات السعودية في تنظيم المحافل الدولية التي يفخر بها الجميع.
واستضافت محافظة جدة المجموعتين على ملعبَيْ رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية خلال الفترة من 21 حتى 26 مارس للعام الجاري.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات جزر الرأس الأخضر “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”، وكمبوديا “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”، وغينيا الاستوائية “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”، وغيانا “اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم”.وفق “سبورت 24”.
فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات برمودا “اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم”، وبروناي دار السلام “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”، وغينيا “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم” وفانواتو “اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم”.
مما يُذكر أن المملكة العربية السعودية أصبحت وجهة لأبرز وأهم الأحداث العالمية؛ حيث استضافت خلال الفترة الماضية العديد من البطولات مثل كأس العالم للأندية، وبطولات السوبر الإسباني والإيطالي، وبطولة غرب آسيا للسيدات، والإعلان عن استضافة كأس آسيا 2027 وصولاً إلى استضافة كأس العالم 2034.