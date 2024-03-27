“فوفانا” في تدريب الاتفاق لمواجهة الأهلي

انتظم الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط الاتفاق في التدريب الرئيسي الذي أُقيم مساء “الأربعاء” على ملعب النادي؛ وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة الدولية.
وتأتي تحضيرات فارس الدهناء استعداداً لمواجهة الأهلي “الجمعة” ، على ملعب نادي الاتفاق، ضِمن منافسات الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/ 24.
وكان التدريب قد اشتمل على اجتماع فني في قاعة الاجتماعات، ثم تدريبات على الصالة الرياضية، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى الملعب والذي بدأ بتدريبات الإحماء، ثم تدريب الاستحواذ، فيما تركز بعد ذلك التدريب على الجانب التكتيكي الذي سيعتمد عليه المدرب ستيفن جيرارد في مواجهة الأهلي، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.وفق “سبورت 24”.