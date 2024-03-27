“ميسي” يوجه رسالة للجماهير السعودية

وجه لاعب نادي إنترميامي الأمريكي، قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، رسالة شكر لجماهير المملكة العربية السعودية؛ بعد دعمهم ومساندتهم له خلال زيارته لها.
وقال ميسي عبر بودكاست “Big Time” ، إنه يود شكر الجميع في السعودية على كل المحبة التي تلقاها حين جاء إلى المملكة.
وأضاف، أنه لم يزر المملكة لمرة واحدة فقط، لقد أتيحت له الفرصة لزيارتها في السابق، مؤكدًا أن يتمنى زيارتها مرة أخرى ليتعرف أكثر على البلد وثقافته ومكانته الفريدة.وفق “سبورت 24”.
وأوضح، أنه يشعر دائماً بالامتنان لجميع الأشخاص الّذين يحبونه، ومازالوا يتابعونه، موجهاً الشكر على حفاوة الاستقبال، وأرسل لهم تحية كبيرة.
وأكد أن كان قريباً من إعلان اعتزاله كرة القدم في حال عدم تحقيق لقب كأس العالم 2022 بقطر، لافتاً أنه في اللحظة التي سيشعر فيها بأنه لم يعد قادراً على الأداء وتقديم الفائدة لفريقه سيعتزل.