قبل ديربي الرياض.. تاريخ مواجهات “جيسوس” و”بيريرا”

يستأنف دوري روشن للمحترفين منافساته، بعد توقُّف قُرابة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي التي خاض خلالها المنتخب السعودي مباراتين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث لعب مباراتين أمام طاجيكستان، فاز في الأولى بالرياض وتعادل في الثانية على أرض المنتخب الطاجيكي ليُعزِّز صدارته لمجموعته.
وفي قمة مباريات الجولة يستقبل الهلال ضيفه الشباب في ديربي مثير بالرياض، حيث يسعى الهلال لتعزيز رقمه القياسي العالمي والمسجل بـ29 فوزًا متتاليًا كأول نادٍ في تاريخ كرة القدم يحقق هذه السلسلة، وفي حال فوزه أمام الشباب سيصل للفوز الـ 30 على التوالي.
ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب ملاحقيه، ويسعى لتعزيز صدارته والاقتراب من الحسم الرسمي للقب.
في المقابل استعاد الشباب توازُنه قبل فترة التوقف بتحقيق فوز على الحزم بعد 3 مباريات متتالية بلا فوز، ليصل الفريق للمركز 11 برصيد 27 نقطة.
بيريرا سبق أن واجه جورجي جيسوس في الدوري البرتغالي، حيث كان يتولى الأخير تدريب بنفيكا.
وخاض بيريرا مدرب بورتو السابق 5 مباريات ضد بنفيكا الذي كان يقوده جيسوس، حيث فاز في مباراتين وخسر في لقاء وحيد، بينما كانت التعادل حاضراً في مواجهتين.
المواجهة الأولى بين المدربين تعود لحساب الجولة السادسة من الدوري البرتغالي موسم 2011-2012، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، لكن الفوز كان حليف بيريرا في لقاء الدور الثاني بنتيجة 3-2.وفق “سبورت 24”.
وتفوق جيسوس على بيريرا خلال نفس الموسم بالفوز عليه في نصف نهائي كأس الرابطة البرتغالية بنتيجة 3-2 ثم توج باللقب في النهاية.
وفي موسم 2012-2013، تعادل المدربان بنتيجة 2-2، قبل أن يتمكن بيريرا من الفوز على جيسوس (2-1) خلال لقاء الدور الثاني.