“روشن 25”.. ديربي الرياض.. ومواجهات في صراع البقاء

تعاود عجلة دوري روشن للمحترفين الدوران بعد توقُّف قُرابة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي التي خاض خلالها المنتخب السعودي مباراتين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث لعب مباراتين أمام طاجيكستان، فاز في الأولى بالرياض وتعادل في الثانية على أرض المنتخب الطاجيكي ليُعزِّز صدارته لمجموعته.
وتُقام الجمعة 5 مباريات لحساب الجولة الخامسة والعشرين تجمع الاتحاد مع الفيحاء، والاتفاق مع الأهلي، والتعاون مع الحزم، وضمك مع الخليج والأخدود مع الرائد.
ويسعى الاتحاد لمواصلة انتصاراته والاقتراب من المركز الثالث عندما يلتقي الفيحاء صاحب النتائج المميزة في الجولات الأخيرة.
ويحل الاتحاد في المركز الرابع برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، فيما يحل الفيحاء في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.
وفي الدمام يحل الأهلي ضيفًا على الاتفاق في قمة منتظرة يسعى من خلالها الأهلي لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام النصر من أجل تعزيز موقعه في المركز الثالث، فيما يبحث الاتفاق عن مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في المركز السادس الذي ينفرد به برصيد 35 نقطة.
ويستقبل التعاون ضيفه الحزم بحثًا عن فوز غائب منذ 3 جولات ليتراجع الفريق إلى المركز الخامس برصيد 40 نقطة، فيما لا يزال الحزم بلا فوز في آخر 8 جولات وهو ما عقّد من موقف الفريق القابع في ذيل الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 9 نقاط عن مراكز البقاء.
ويواجه ضمك ضيفه الخليج، حيث رفع كِلاهما شعار الفوز والذي غاب عنهما في الجولة الماضية، علمًا بأن ضمك يحل سابعًا برصيد 34 نقطة بينما يحل الخليج عاشرًا برصيد 28 نقطة.
ويحل الرائد ضيفًا على الأخدود في مواجهة مهمة للفريقين اللذين يملك كل منهما 24 نقطة في منطقة الخطر إذ يبتعدان بنقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
وتستكمل مباريات الجولة يوم السبت بإقامة 4 مباريات تجمع الهلال مع الشباب، والنصر مع الطائي، والرياض مع أبها والوحدة مع الفتح.
وفي قمة مباريات الجولة يستقبل الهلال ضيفه الشباب في ديربي مثير بالرياض، حيث يسعى الهلال لتعزيز رقمه القياسي العالمي والمسجل بـ29 فوزًا متتاليًا كأول نادٍ في تاريخ كرة القدم يحقق هذه السلسلة، وفي حال فوزه أمام الشباب سيصل للفوز الـ 30 على التوالي.
ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب ملاحقيه، ويسعى لتعزيز صدارته والاقتراب من الحسم الرسمي للقب.
في المقابل استعاد الشباب توازُنه قبل فترة التوقف بتحقيق فوز على الحزم بعد 3 مباريات متتالية بلا فوز، ليصل الفريق للمركز 11 برصيد 27 نقطة.
ويستقبل النصر ضيفه الطائي في مباراة يسعى من خلالها الفريق لمواصلة انتصاراته والإبقاء على حظوظه الضئيلة في المنافسة على اللقب، إذ يحل ثانيًا بـ56 نقطة بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.
في المقابل يحل الطائي في المركز 16 – أول مراكز الهبوط – برصيد 22 نقطة وحقق 4 نقاط في آخر جولتين ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية من أجل الهروب من منطقة الهبوط.وفق “سبورت 24”.
ويستقبل الرياض ضيفه أبها في مباراة صعبة على الفريقين الساعيين لاقتناص النقاط الثلاث والابتعاد عن منطقة الخطر ولو مؤقتًا، إذ يحل الرياض في المركز 14 برصيد 24 نقطة بينما يحل أبها في المركز 17 برصيد 21 نقطة.
ويواجه الوحدة ضيفه الفتح سعيًا نحو المنطقة الدافئة إذ يحل الوحدة في المركز 12 برصيد 27 نقطة، بينما يحل الفتح تاسعًا برصيد 31 نقطة.