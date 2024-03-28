نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > ممارسة الرياضة تزيد معدلات النوم الصحي
28/03/2024   9:19 ص

ممارسة الرياضة تزيد معدلات النوم الصحي

+ = -
42

ربطت دراسة حديثة بين ممارسة الرياضة بشكل أسبوعي والحصول على نوم صحي؛ حيث توصلت إلى أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة مرتين أو 3 مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة لمشاكل النوم.

وذهبت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة “ريكيافيك”، إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تعزز الصحة العامة وتقوي عضلات القلب وتحسن الصحة العقلية، وتقلل أيضاً من خطر الوفاة المبكرة.

وأشارت إلى أن اضطرابات النوم المزمنة ترتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية والخلل الأيضي والاضطرابات النفسية، لذا يجب ممارسة الرياضة كونها أثبتت على المدى الطويل تحقيقها نتائج مرضية. وفق “أخبار 24”.

ممارسة الرياضة تزيد معدلات النوم الصحي

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885292823.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com