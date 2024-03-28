ممارسة الرياضة تزيد معدلات النوم الصحي

ربطت دراسة حديثة بين ممارسة الرياضة بشكل أسبوعي والحصول على نوم صحي؛ حيث توصلت إلى أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة مرتين أو 3 مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة لمشاكل النوم.
وذهبت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة “ريكيافيك”، إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تعزز الصحة العامة وتقوي عضلات القلب وتحسن الصحة العقلية، وتقلل أيضاً من خطر الوفاة المبكرة.
وأشارت إلى أن اضطرابات النوم المزمنة ترتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية والخلل الأيضي والاضطرابات النفسية، لذا يجب ممارسة الرياضة كونها أثبتت على المدى الطويل تحقيقها نتائج مرضية. وفق “أخبار 24”.