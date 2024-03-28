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جديد المحليات > برنامج أكاديمي للعيادات الافتراضية
28/03/2024   9:20 ص

برنامج أكاديمي للعيادات الافتراضية

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أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج أساسيات العيادات الافتراضية (2CPD) بالتعاون مع مستشفى “صحة” الافتراضي، للمساهمة في تعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية.

ويستهدف البرنامج الممارسين الصحيين، مقدماً لهم فرصة لاكتساب المهارات التقنية اللازمة لاستخدام المنصة الرقمية “أناة”، مما يعزز تحسين مستوى التواصل والتفاعل مع المرضى عبر الرعاية الصحية الافتراضية.

كما تستهدف المنصة من خلال البرنامج الجديد؛ دعم الكوادر الصحية للوصول إلى أعلى درجات الممارسة الصحية، ورفع كفاءة وجودة تجربة المريض وتسهيل إجراءات مزاولة المهنة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت الهيئة إلى أن البرنامج لديه 5 أهداف رئيسة؛ وهي التعرف على منصة “أناة” ودورها وأبرز مميزاتها، ومستشفى صحة الافتراضي وخدماته، ومركزي تمكين الابتكار والإحالات الطبية، ودور الممارس الصحي ومسؤولياته، والقواعد التنظيمية للطب الاتصالي بالمملكة.

برنامج أكاديمي للعيادات الافتراضية

جديد المحليات
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