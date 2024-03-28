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رياضة > الأهلي والشباب في نهائي “كأس السيدات”
28/03/2024   9:22 ص

الأهلي والشباب في نهائي “كأس السيدات”

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يشهد ملعب “المملكة أرينا” في العاصمة الرياض مساء “الخميس” نهائي كاس الاتحاد السعودي لكرة القدم للسيدات في نسخته الأولى، عندما يلتقي فريق الشباب أمام نظيره الأهلي.

وتأهل الفريقان للمباراة النهائية بعد أن أقصيا فريقا الاتحاد والقادسية في نصف النهائي، إذ تغلب الشباب على مضيفه الاتحاد 4/5، فيما كسبت سيدات الأهلي القادسية 2/3

وسبق للفريقين أن التقيا في الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، بمواجهتين، ففي الأولى كسب الشباب بهدف دون مقابل، وفي المواجهة الثانية حضر التعادل السلبي في نتيجة المباراة.وفق “سبورت 24”.

وأحتل فريق القادسية المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الاتحاد بركلات الترجيح 4/5 بعد أنتهاء الزمن الرسمي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء.

الأهلي والشباب في نهائي “كأس السيدات”

رياضة
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