الأهلي يجدد عقد الصانبي لـ”4 سنوات”

أعلن نادي الأهلي تجديد عقد حارس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم، عبدالرحمن الصانبي لمدة 4 سنوات مقبلة.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر منصة “أكس” أن شركة نادي الأهلي أنهت، إجراءات تجديد عقد حارس الفريق الأول لكرة القدم عبدالرحمن الصانبي لمدة 4 سنوات
وكان الحارس الشاب وقَّع عقده الاحترافي الأول مع الأهلي 2020 لمدة أربعة مواسم، حيث ينتهي ارتباطه مع النادي الصيف المقبل.
ويملك الأهلي حاليًّا السنغالي إدوارد ميندي، الحارس الأساسي، وعبد الرحمن الصانبي، الاحتياطي الأول، وعبد الله عبده، الاحتياطي الثاني.وفق “سبورت 24”.