“13”مليار ريال تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023 بلغت 13 مليار ريال وذلك بارتفاع تجاوز 16% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغ فيه نحو 11 مليار ريال.
وأظهرت نتائج نشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع 2023، أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت 19 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 16.6% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته 16 مليار ريال سعودي.
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 6 مليارات ريال، وذلك بارتفاع قدره 17.6% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال.وفق “أخبار 24”.