إيرادات الطباعة تقلص أرباح “الأبحاث والإعلام”

كشفت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، (الخميس)، عن تراجع أرباحها بنسبة 13.74% في عام 2023، إلى نحو 559.62 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 648.79 مليون ريال بعام 2022.
وأوضحت المجموعة في بيان على تداول، أن الانخفاض في صافي الربح خلال عام 2023 مقارنة مع العام السابق، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات قطاع الطباعة والتغليف والانخفاض في قيمة الشهرة المرتبطة بذات القطاع، بالإضافة إلى تكاليف تشغيل بعض المشاريع.
وأضافت المجموعة أن إيراداتها خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق، ارتفعت بنسبة 0.98%، بسبب ارتفاع إيرادات قطاع النشر والمحتوى المرئي والرقمي والقطاعات الأخرى، وفي المقابل، انخفضت الإيرادات في قطاع الطباعة والتغليف بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام.
وبحسب بيان المجموعة، بلغ إجمالي الإيرادات السنوية نحو 3.746 مليار ريال، مقابل 3.709 مليار ريال في عام 2022، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي الشركة الأم للعام الحالي مبلغ 431.29 مليون ريال مقابل 581.53 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 25.84%.وفق “أخبار 24”.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة، كما في 31 ديسمبر 2023م مبلغ 3.082 مليار ريال، مقابل 2.651 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2022م بارتفاع قدره 16.26%، فيما بلغت الأرباح المبقاة كما في 31 ديسمبر 2023م مبلغ 2.128 مليار ريال.