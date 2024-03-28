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جديد المحليات > مناقصة لاستيراد 595 ألف طن “قمح”
28/03/2024   3:50 م

مناقصة لاستيراد 595 ألف طن “قمح”

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طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي الخميس، المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 595 ألف طن للتوريد خلال الفترة يونيو – يوليو 2024م.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد 10 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و1 باخرة لميناء جازان.

المناقصة لتلبية احتياجات شركات المطاحن

وفق “أخبار 24”.

مناقصة لاستيراد 595 ألف طن “قمح”

جديد المحليات
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