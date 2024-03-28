“النفط” يستأنف الصعود بعد تقييم المخزونات

استأنفت أسعار النفط الصعود (الخميس)، لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات الخام الأمريكية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 31 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 86.40 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو الأكثر تداولا 32 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 85.73 دولار.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 39 سنتا أو 0.50% إلى 81.74 دولار للبرميل.
جاء ذلك بعد أن توقع كبير محللي السلع الأولية لدى “إس.إي.بي” للأبحاث بيارن شيلدروب في مذكرة، أن ترتفع المخزونات الأمريكية أقل من المعتاد في انعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني عجزا طفيفا، مرجحا أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل.وفق “أخبار 24”.
يذكر أنه في الجلستين الماضيتين، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.