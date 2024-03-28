4 وفيات و100 إصابة لتناول “مُكملات غذائية”

كشفت شركة “كوباياشي فارماسوتكل” الخميس عن حالتي وفاة جديدتين يرجح أن تكونا مرتبطتين بتناول مكمّلات غذائية من إنتاجها، ليرتفع العدد إلى 4 أشخاص، وذلك عقب دخول أكثر من 100 شخص للمستشفى للإصابة جراء هذه المكملات.
وتحتوي المكملات الغذائية على نوع من الأرزّ المخمر بالخميرة يسمى “بيني كوجي” أو أرز الخميرة الحمراء، وسُوّق لهذا الأرزّ على أنه يخفّض نسبة الكولسترول الطبيعي في الدم، لكنّ دراسات تحذّر منذ سنوات من إمكان انطواء هذا المكوّن على مخاطر، إذ إن تركيبته الكيميائية قد تؤدي إلى مشاكل في الكبد والكلى.
وأوضحت الشركة في بيانها أن الشخصين اللذين أعلنت الخميس وفاتهما كانا يستخدمان أحد مجموعات المكملات الغذائية الثلاث المشتبه بكونها مضرّة، مشيرة إلى أنّها وفّرت أرز الخميرة الحمراء لشركتين في تايوان و50 شركة أخرى في اليابان، وأعلن عدد كبير منها سحب منتجات مشتقة مختلفة مثل مشروب الساكي الفوار وصلصة السلطة ومعجون فول الصويا المخمر “ميسو”.
وتُحقق “كوباياشي فارماسوتكل” ووزارة الصحة اليابانية في أكثر من مئة حالة استشفاء يُحتمل أن تكون مرتبطة بهذه المكمّلات الغذائية.
وقال الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي الخميس إن “الوزارات والهيئات المعنية تعمل معاً لضمان سلامة الغذاء، وتسعى في هذا الإطار إلى تحديد المادة المسببة للأضرار الصحية وفهم كيفية وجودها في المنتج”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف هاياشي خلال مؤتمر صحافي أن الحكومة طلبت أيضاً من الشركات المصنعة للمكمّلات الغذائية الأخرى التحقق من منتجاتها، وتعمل على إبلاغ الدول الأجنبية بهذه المشكلة الصحية، وفي سياق متصل ذكرت وكالة أنباء “كيودو” أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بعد تناول المكملات قفز إلى 106.