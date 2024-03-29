“روشن 25”.. 8 فرق شكلت ملامح أول 4 مراكز

انحصر بلوغ المركز الأول في دوري روشن السعودي 2023-2024 على فريقي الاتحاد والهلال، منذ انطلاق الموسم حتى ختام الجولة الـ 24. بينما لا تزال هناك 10 جولات مثيرة تفصلنا عن نهاية البطولة.
وتوسعت دائرة الوصول للمركزين الثاني والثالث، إذ سجلت 5 فرق وجودها في المركز الثاني الموسم الجاري (الهلال والأهلي والاتحاد والتعاون والنصر)، فيما وجدت 7 فرق في المركز الثالث (الفيحاء والاتفاق والهلال والاتحاد والأهلي والتعاون والنصر).
وفي المجمل، فإن المراكز الأربعة الأولى ظلت محصورة بين الفرق التي حققت المركز الثالث طوال الجولات الـ 24 الماضية، يضاف إليهم فريق الفتح الذي سبق له تحقيق المركز الرابع بعد الجولتين الـ 2 والـ 11.
أما المركز الـ 18، الأخير، فتناوبت عليه فرق الحزم والرائد والأخدود، طوال الجولات الماضية.
بالعودة للقمة، نجد الهلال يبسط هيمنته عليها بـ 68 نقطة، وتصدر الدوري في 19 جولة، ابتداء من الجولتين الخامسة والسادسة، ثم عاد أكثر تثبيتًا لأقدامه في القمة، منذ الجولة الثامنة حتى الجولة الـ 24، وبسبب الفارق الكبير بينه وبين أقرب منافسيه، فإنه سيضمن وجوده في المركز الأول لـ 3 جولات مقبلة على الأقل. أما أسوأ مركز للهلال، فكان الخامس، بعد نهاية منافسات الجولة الثانية.
ويستقر النصر، في المركز الثاني منذ نهاية الجولة الـ 11 حتى الجولة الـ 24، ورصيده الحالي 56 نقطة، وأبدى فريق النصر قوة كبرى للعودة بعد تعثره في الجولتين الأوليين، حين سقوطه للمركز الـ 15 الذي وجد نفسه فيه بعد الجولة الثانية. قبل أن يستفيق وتتوالى نتائجه الإيجابية وصولًا للمركز الثاني.
وشهد الأهلي، الذي يحتل المركز الثالث بـ 47 نقطة، تأرجحًا في الأداء؛ إذ كان أفضل مركز له الثاني (في الجولات الثانية والثالثة والرابعة)، ولكنه تراجع إلى المركز السادس في الجولتين السابعة والثامنة، ما يعكس التحديات التي واجهتها الفرق في احتلال المراكز الأربعة الأولى.
واستهل حامل اللقب، فريق الاتحاد بـ 43 نقطة، موسمه بقوة، محققًا المركز الأول في الجولات الأربع الأولى وعاد إلى الصدارة في الجولة السابعة، لكنه شهد تراجعًا ملحوظًا، إذ وصل إلى أسوأ مركز له، السادس، بعد الجولتين الـ 11 والـ 12 توليًا، قبل أن يعود حاليًا للمركز الرابع.
وقدّم التعاون، صاحب المركز الخامس برصيد 40 نقطة، عروضًا متميزة تمكن خلالها من الوصول إلى المركز الثاني في ثلاث جولات مختلفة، بعد وجوده في المركز التاسع بعد مباراة الجولة الافتتاحية أمام الفتح (تعادل 1-1)، وكان ذلك المركز الأسوأ للفريق.
ويتبعه الاتفاق في المركز السادس بـ 35 نقطة، محققًا المركز الثالث، الترتيب الأعلى له بعد الجولة الثانية. وكان التراجع للمركز التاسع بعد الجولة الـ 18، الأسوأ للاتفاق الموسم الجاري.
وحقق ضمك، صاحب المركز السابع بـ 34 نقطة، المركز الخامس بعد الجولة الـ 18، وتلك المرتبة الأفضل للفريق الموسم الجاري، أما المركز الـ 17 فكان موقعه الأسوأ بعد الجولة السادسة.
واستطاع الفيحاء الذي يحتل المركز الثامن بـ 32 نقطة، تحقيق المركز الثالث بعد الجولة الأولى، لكنه استمر في التذبذب حتى سقط في المركز الـ 14 بعد الجولة التاسعة عشرة.
وتبوأ فريق الفتح صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة، المقعد الرابع في الترتيب، بعد الجولتين الثانية والحادية عشرة، وكان وجوده في المركز العاشر بعد الجولتين الأولى والرابعة الأسوأ له الموسم الحالي.
وتراوح موقف الشباب العاشر بـ 28 نقطة، بين المركز الثامن الذي وصل إليه بعد الجولة الأولى، وبين المركز الـ 17 الذي هوى إليه بعد الجولتين الرابعة والخامسة.
وتحرك فريق الخليج صاحب المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة، بين 7 مراكز فقط خلال 24 جولة، إذ احتل المركز العاشر (بعد الجولات 7 و8 و17 و18 و19)، أما أسوأ مراكزه فكان الـ 16 طوال الجولات الثلاث الأولى.
ووصل الوحدة الذي يتبوأ المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، في أفضل أحواله إلى المركز السادس بعد الجولة الثالثة، بعدما ابتدأ موسمه بالترتيب الأسوأ له في المركز الـ 14 بعد نهاية الجولة الأولى.
ويُعتبر الرائد الذي يحتل حاليًا المركز الثالث عشر بـ 24 نقطة، في المركز الأفضل له على الإطلاق، إذ جاء في المركز الـ 13، بعد نهاية الجولات 4 و19 و23 إضافة للجولة الـ 24، كما يُعد الرائد أول فريق يحتل المركز الـ 18، الأخير، الموسم الجاري، إذ ظل أخيرًا في الجولات الثلاث الأولى ثم في الجولات 10 و11 و12.
وحقق فريق الأخدود الذي يتبوأ المركز الرابع عشر بـ 24 نقطة، أفضل مركز له بعد أول مباراة له عبر تاريخ الدوري إثر تعادله مع الشباب 1-1 في الجولة الأولى، حين جاء في المركز الـ 11 وتكرر له نفس الموقف بعد نهاية الجولة الـ20، وسبق للأخدود أن احتل المركز الـ 18 الأخير مرة واحدة بعد الجولة الرابعة.
ووجد فريق الرياض (الخامس عشر بـ 24 نقطة)، نفسه في المركز السابع بعد الجولة الأولى، وكان ذلك المركز الأفضل للفريق. ومع تذبذب نتائجه سقط للمركز الـ 17، المركز الأسوأ للرياض بعد الجولة السابعة.وفق “سبورت 24”.
واستفاد الطائي أيضًا من نتيجة الجولة الأولى بعد انتصاره على ضمك 1-0، فقادته لأفضل مركز له الموسم الجاري (المركز السادس)، قبل أن يتراجع لمركز الحالي السادس عشر برصيد 22 نقطة، ويحتل الطائي المركز الأسوأ بالنسبة له منذ 6 جولات، وكذلك احتل المركز الـ 16 بعد الجولتين التاسعة والعاشرة.
وكان وصول أبها (السابع عشر برصيد 21 نقطة)، إلى المركز الثامن بعد الجولة الرابعة، الترتيب الأفضل لأبها الذي يحتل حاليًا المركز الأسوأ حين تراجع إلى المركز الـ 17 بعد الجولة الـ 16، قبل أن يتسمر في مكانه منذ الجولة الـ 18 حتى الجولة 24.
الحزم الأخير بـ 15 نقطة، صاحب أقل هامش للتحرك بين المراكز في الموسم الجاري، إذ كان بين المراكز الـ 16 والـ 17 والـ 18، ويعاني الحزم منذ الجولة الـ 13 حتى الجولة 24 في المركز الأخير، الذي احتله للمرة الأولى بين الجولتين الخامسة والتاسعة. وحقق الحزم أفضل مركز له في المقعد الـ 16 بعد الجولة الثالثة.