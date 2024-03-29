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رياضة > أخضر 17 يخسر أمام فرنسا بـ”دولية مونتايغو”
29/03/2024   5:50 ص

أخضر 17 يخسر أمام فرنسا بـ”دولية مونتايغو”

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خسر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا من منتخب فرنسا بنتيجة 6-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات بطولة مونتايغو الدولية، والمقامة في فرنسا حتى الأول من شهر أبريل المقبل.

وسجل هدفي الأخضر اللاعبان عبدالرحمن سفياني في الدقيقة 18، والوليد العوفي في الوقت الإضافي من الشوط الثاني.

ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: محمد العتيبي في حراسة المرمى، ناصر الفيحاني، أبو بكر سعيد، عبدالله هزازي، سعيد الدوسري، أحمد مسلم، عبدالعزيز عسيري، ثاري أحمد، عبدالرحمن سفياني، الوليد العوفي، سالم عبدالله.وفق “سبورت 24”.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عاماً يأتي في المجموعة الأولى من بطولة مونتايغو الدولية، والتي تضم إلى جواره منتخبات فرنسا، والأرجنتين، وساحل العاج.

أخضر 17 يخسر أمام فرنسا بـ”دولية مونتايغو”

رياضة
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