نائب أمير نجران ينقل تحيات القيادة للمرابطين

زار نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، قوة نجران واطلع على التجهيزات العسكرية والآليات، واسمتع لشرح قدمه قائد القوة اللواء الركن حسن الشهري عن المهام التي يؤديها منسوبو القوة.
ونقل الأمير تركي بن هذلول تحيات القيادة الرشيدة إلى منسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة، وتحدّث إلى جنود الوطن البواسل المرابطين على الحد الجنوبي عبر جهاز الاتصال اللاسلكي، ونقل لهم تحيات القيادة الرشيدة.
كما شارك الأمير تركي بن هذلول قادة القطاعات العسكرية بالمنطقة ومنسوبي قوة نجران وجبة الإفطار بمقر قيادة القوة، حيث أكّد قائد القوة أن الزيارة دافع لرفع الروح المعنوية لمنسوبي القوات العسكرية كافة، الذين نالوا شرف المشاركة في تأمين حدود هذا الوطن الغالي. وفق “أخبار 24”.