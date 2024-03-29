أمير القصيم: رجال الأمن عيون الوطن الساهرة

شارك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة وجبة الإفطار، مشيداً بالجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن في خدمة دينهم ووطنهم.
وزار أمير القصيم مديرية شرطة المنطقة، للقاء رجال الأمن ومشاركتهم تناول وجبة الإفطار في هذا الشهر المبارك، تقديراً للدور البارز الذي يقوم به رجال الأمن، وما يقدمونه من عطاءاتٍ وتضحيات جعلت منهم أنموذجاً مشرفاً للدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.
وأعرب الأمير فيصل بن مشعل، عن سعادته بلقاء منسوبي الأمن من ضباط وضباط صفٍ وجنود وموظفين، ومشاركته إفطارهم في ميدان عملهم، مشيراً إلى أن رجال الأمن هم العيون الساهرة لأمن هذا الوطن، وداعياً إلى تقدير هذه النعم العظيمة التي منّ الله علينا بها في هذه البلاد.وفق “أخبار 24”.
وأكد ما توليه القيادة الرشيدة، من دعم غير محدود للقطاع الأمني بالمملكة بمتابعة من وزير الداخلية لتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطن والمقيم.
من جانبه، عبّر مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي القحطاني عن شكره لأمير منطقة القصيم على هذه البادرة الكريمة، مؤكداً أن هذه الزيارة سيكون لها الأثر البالغ في نفوس منسوبي الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة، وخير دافعٍ لهم لتقديم المزيد من البذل والعطاء.