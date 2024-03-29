صافرة “رومانية” تدير مباراة الاتحاد والفيحاء

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الجمعة، في الجولة 25 من دوري روشن 2023-2024.
وتم تعيين الروماني بيتريسكو حكماً لمباراة الاتحاد والفيحاء، ويعاونه مواطناه: مينجوتياك رادو، روستي وغريغوريو ميرسيا، والحكم الرابع أحمد الرميخاني.
وعلى تقنية الفيديو أوفيديو هاليجان من رومانيا أيضًا ومساعده عبد الرحيم الشمري.
وبالنسبة لباقي المباريات ستدير صافرة شكري الحنفوش لقاء الأخدود والرائد، وتم تعيين سامي الجريس لمباراة ضمك ضد الخليج، وعبد الصمد بكري للقاء التعاون والحزم، وفيصل البلوي لمباراة الاتفاق والأهلي. وفق “سبورت 24”.