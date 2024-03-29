انطلاق الجولة “25” من روشن بـ 5 مواجهات قوية

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024، بإقامة 5 مباريات مهمة، تنطلق جميعها في تمام العاشرة مساءً.
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية يستضيف الاتحاد صاحب المركز الرابع والـ 43 نقطة، فريق الفيحاء الذي يحتل المرتبة الثامنة بـ 32 نقطة.
وعلى استاد الأمير محمد بن فهد، يحل الأهلي ضيفًا على الاتفاق، حيث يحتل “الراقي” المركز الثالث بـ 47 نقطة في ترتيب روشن، و”فارس الدهناء” سادسًا بالرصيد 35.
ويسعى فريق التعاون صاحب المركز الخامس و الـ 40 نقطة، على ملعبه “التعاون الجديد”، في الظفر بنقاط مواجهته أمام الحزم الذي يعاني في ذيل الجدول برصيد 15 نقطة. وفق “سبورت 24”.
وعلى ملعب ضمك بخميس مشيط، يستضيف فريق ضمك نظيره الخليج ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن، ويحتل أصحاب الأرض المركز السابع بـ 34 نقطة، والضيف يأتي في المرتبة الحادية عشرة برصيد 28 نقطة.
وفي مباراة شعارها “الهروب من شبح الهبوط” يستضيف الأخدود بملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية نظيره الرائد.
الأخدود يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب روشن برصيد 24 نقطة، والرائد في المركز الثالث عشر بالرصيد ذاته من النقاط.