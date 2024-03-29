“بيريرا” يتفوق على جيسوس قبل ديربي الشباب والهلال

يحل فريق الكرة الأول بنادي الهلال ضيفًا على نظيره الشباب، في العاشرة من مساء غدٍ السبت، بمنافسات الجولة 25 من دوري روشن.
ويدخل الهلال مباراة الغد بقيادة مديره الفني جورجي جيسوس، متصدرًا ترتيب دوري روشن برصيد 68 نقطة.
وفي المقابل يحتل الشباب، الذي يقوده فيتور بيريرا، المركز العاشر برصيد 28 نقطة.
ويتطلع الهلال لتعزيز رقمه القياسي العالمي، الذي دخل به موسوعة “غينيس” العالمية، والوصول إلى الانتصار رقم 30 على التوالي خلال مواجهة الشباب. وفق “سبورت 24”.
وكان لقاء الدور الأول قد حسمه الهلال بهدفين دون رد، حملا توقيع كل من كاليدو كوليبالي، والكسندر ميتروفيتش.
وعلى مستوى تاريخ المواجهات في دوري المحترفين، يتفوق الهلال بـ 17 انتصارًا مقابل 5 للشباب، و9 تعادلات هيمنت على النتيجة خلال 31 مواجهة سابقة.