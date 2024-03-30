استنساخ الصوت أحدث أدوات “الذكاء”

بدأت شركة “أوبن أيه آي”، في اختبار ميزة جديدة تختص بقراءة الكلمات بصوت واضح يحاكي صوتا بشريا مقنعا، لكن ذلك زاد من حدة المخاوف من التزييف.
وتعمل الشركة على تحديد حالات الاستخدام لنموذج تحويل النص إلى صوت لكنها فضلت عدم نشر هذه الميزة على نطاق واسع في الفترة الحالية.
وحاولت التخفيف من خطورة تلك الخطوة بالتأكيد على تعاونها مع الشركاء الأمريكيين والدوليين من مختلف أنحاء الحكومة ووسائل الإعلام والترفيه والتعليم والمجتمع المدني وخارجها؛ لضمان إدماج ملاحظاتهم أثناء البناء. وفق “أخبار 24”.
وتطالب الشركة، شركائها بالموافقة على سياساتها للاستخدام والحصول على موافقة المتحدث الأصلي قبل استخدام صوته والكشف للمستمعين أن الأصوات التي يسمعونها مولدة بالذكاء الاصطناعي.