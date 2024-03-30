آثار سلبية لاستبعاد “الكربوهيدرات”

حذرت دراسة حديثة، من آثار سلبية لعدم تناول الكربوهيدرات التي يمكن أن يحصل عليها الجسم من الخضراوات والبقول والفاكهة، كونها قد تؤدي إلى خلل في التوازن العام.
وأوضحت الدراسة وفقاً لموقع “GB News ” البريطاني، أن لجوء البعض إلى الاستغناء عن الكربوهيدرات كوسيلة مؤكدة للتخلص من الوزن قد يكون سلبيا، لافتةً إلى أنه ليست كل الكربوهيدرات متساوية.
وأشارت إلى أن الكربوهيدرات هي أطعمة مغذية ومليئة بالصحة وتدعم الصحة بصفة عامة والهرمونات والحالة المزاجية والطاقة والشعور بالشبع، كما أنها مجموعة غذائية واسعة تشمل جميع الأطعمة النباتية، وكذلك الحلويات والشوكولاتة. وفق “أخبار 24”.
وذهبت الدراسة إلى أن الكربوهيدرات المكررة هي السبب الرئيسي الذي يعيق جهود فقدان الوزن ويجب استبعادها من النظام الغذائي تماماً إذا كان التخلص من الدهون أولوية، خاصة أنها توفر سعرات حرارية فارغة من دون أي فوائد صحية إضافية.