لاعبو الأهلي: سنكون في “الديربي” غير

أعرب لاعبو الأهلي عن شعورهم بالخيبة بعد التعادل أمام مضيفهم الاتفاق لحساب الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين في المباراة التي حسمها التعادل بنتيجة 2-2.
وقال اللاعب ميريح ديميرال في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن الفريق سيطر على مجريات الأمور في أول 20 دقيقة وآخر 20 دقيقة من عمر اللقاء وكان قريبًا من تحقيق الفوز لكن التوفيق غاب عن اللاعبين.
وعن المواجهة القادمة أمام الاتحاد في الديربي أكد ديميرال صعوبة المباراة القادمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق سيقدم خلالها أفضل ما لديه، مطالبًا الجماهير بالدعم في الديربي من أجل تحقيق الفوز.
من جانبه قال الحارس عبدالرحمن الصانبي إن النقطة أمام الاتفاق هي تعادل بطعم الهزيمة، خاصة أن الفريق لم يستحق سوى الفوز في هذه المباراة. وفق “سبورت 24”.
وعن الديربي قال حارس مرمى الأهلي إن المباراة ستكون مختلفة عن مباراة الليلة وسيقدم فيها الفريق أفضل ما لديه من أجل الفوز.