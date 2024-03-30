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رياضة > “الغامدي”: لست خائفًا على الاتحاد
30/03/2024   9:44 ص

“الغامدي”: لست خائفًا على الاتحاد

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قال لاعب الاتحاد أحمد الغامدي، إنه سيذهب الآن إلى المنتخب الأولمبي للمشاركة في كأس آسيا، مشيرا إلى أن فريقه يمتلك لاعبين في كل خانة وليس خائفًا على الفريق.

وقال الغامدي في تصريحات لقناة “ssc”، إنه يحاول الاستمتاع بكرة القدم في كل مباراة يخوضها مع الاتحاد.

وأضاف، أن جمهور الاتحاد حافز له ولجميع اللاعبين في الفريق ودعمهم يساعده داخل وخارج الملعب.

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 25 من دوري روشن السعودي. وفق “سبورت 24”.

وبهذا الفوز نجح الاتحاد في رفع رصيده إلى النقطة 46 محتلاً المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 32 في المركز الثامن بترتيب دوري روشن.

“الغامدي”: لست خائفًا على الاتحاد

رياضة
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