غاياردو يتحدث عن “اهدار”بنزيما وغياب الخماسي “الدولي”

تحدث الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني للاتحاد، عن الفوز الذي حققه فريقه على حساب ضيفه الفيحاء في لقاء الجولة 25 من دوري روشن السعودي.
وقدم غاياردو الشكر للاعبي الاتحاد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، على حماسهم ورغبتهم الملحة في الانتصار.
وعن اهدار كريم بنزيما ركلة جزاء جديدة، أكد مدرب الاتحاد أن اللاعب اتفق مع عبدالرزاق حمدالله على تسديد الركلة وكلاهما مميز في التسجيل منها، ولكن للأسف أهدر بنزيما الركلة.
وأكد غاياردو أن الاتحاد سيفقد خدمات الخماسي الدولي زكريا هوساوي وفيصل الغامدي وعوض الناشري ومروان الصحفي وأحمد الغامدي، في مباراة الفريق أمام الاتحاد بديربي جدة، مؤكدًا على أنه لا يعلم مدى قوة خطاب إدارة النادي بخصوص حرمان اللاعبين من فريقهم في هذا التوقيت. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه لا يستطيع منع لاعبين من تمثيل منتخب الوطن، مؤكدًا أنه شرف لكل لاعب في العالم، ولكنه كان يتمنى مشاركة الخماسي في ديربي جدة.