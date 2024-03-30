لاعبو الاتفاق: تعادل بطعم الخسارة

اعتبر لاعبو الاتفاق أن التعادل أمام الأهلي هو تعادل بطعم الخسارة بعدما خطف الأهلي النقطة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي جرى بينهما، الجمعة، لحساب الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين.
وقال اللاعب علي هزازي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “تعادل بطعم الخسارة.. كنا نتمنى تحقيق الفوز وإهداءه للجماهير لكن إهدار الفرص حرمنا من توسيع النتيجة، وهو ما منح الفرصة للأهلي للعودة.”
وأضاف هزازي: “إن المباريات المتبقية سيخوضها الفريق وكأنها نهائي لأننا نسعى لحجز مركز آسيوي”
من جانبه قال اللاعب موسى ديمبلي إن الفريق قدم مباراة جيدة سعيًا وراء تحقيق الفوز ولعل عودة الفريق من التأخر بهدف للتقدم بهدفين تعكس الرغبة لدى اللاعبين في تحقيق الفوز لكن لم يكن التوفيق حليفًا للفريق في الدقائق الأخيرة. وفق “سبورت 24”.
وأضاف ديمبلي أنه يشعر بالإحباط بعد هذا التعادل بعد أن كان الفوز قريبًا من الاتفاق، لكن في النهاية هذه كرة القدم وعلى الفريق الاستعداد بقوة للمباريات القادمة.