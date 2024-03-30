“الحياة الفطرية” تدشّن قوارب الأبحاث

دشّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية محمد قربان، قوارب الأبحاث الحديثة، خلال زيارته مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما زار مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف؛ لمتابعة أعمال برنامج معالجة تزايد أعداد قرود البابون في منطقة مكة المكرمة.
واجتمع قربان في الطائف بالمستشارين ومنسوبي مركز الأمير سعود الفيصل ومركز الملك خالد للاطلاع على آخر المستجدات ومتابعة أعمال التطوير في مراكز الأبحاث لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء، ووضع الأطر العامة لمركز التميز التابع لمركز الأمير سعود الفيصل.
كما تفقد سير العمل في برنامج معالجة تزايد أعداد قرود البابون في المناطق المتضررة في منطقة مكة المكرمة عمومًا وفي محافظة الطائف على وجه الخصوص، ومدى مواكبة سير الأعمال لخطط المعالجة المستدامة.
وخلال زيارته منطقة المارينا بشاطئ البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية دشن قوارب الأبحاث البحرية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي والتي سوف تلعب دورًا هامًا في تسهيل الأبحاث البيئية البحرية والساحلية التي تهدف إلى حماية النظم البيئية والتنوع الأحيائي وضمان استدامتهما داخل المياه الإقليمية للمملكة.
ويبلغ عدد القوارب البحثية التابعة للمركز إلى الآن 8 قوارب أبحاث بحرية، اثنان منها عبارة عن قوارب يبلغ طولها 15 متراً، إضافة إلى 42 قارب تفتيش، كما سيضيف المركز قوارب أخرى في المراحل القادمة، وتم توزيع تلك القوارب على طول ساحل البحر الأحمر والخليج العربي مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات مثل جهاز Multibeam echosounder، وهو نوع من الأجهزة يستخدم الموجات الصوتية لرسم قاع البحر ومورفولوجية القاع حيث يصل إلى عمق 1500 متر. بالإضافة إلى جهاز ROV، لتصوير الأعماق يتم تشغيله عن بعد، وجهاز AUV وهو عبارة عن مركبة مغمورة مستقلة لتشغيل سونار المسح الجانبي وعدد من المميزات الأخرى يتم التحكم بها عن بعد. وفق “أخبار 24”.
كما تم تجهيز قوارب الأبحاث بمجموعة من أجهزة الاستشعار البيئية، مثل جهاز CTD لتسجيل خصائص عمود الماء وجمع البيانات لدراسة جودة المياه على أعماق مختلفة (درجة الحرارة والملوحة والكثافة). وجهاز ADCP لقياس سرعة واتجاه تيار الماء على أعماق مختلفة. وتسهم هذه الأجهزة المتطورة، في تعزيز كفاءة الدراسات والأبحاث العلمية.