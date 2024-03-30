ترحيل 9 آلاف مخالف و60 ألفاً تحت “الإجراءات”

كشفت وزارة الداخلية عن ترحيل 9.5 ألف مخالف وإخضاع 4 آلاف امرأة مخالفة لتنفيذ الأنظمة وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن ضبط 21 ألف مخالف.
وأوضحت وزارة الداخلية في البيان الأسبوعي، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في مناطق المملكة كافة 21537، منهم 14.6 ألف مخالفين لنظام الإقامة، و4.4 ألف مخالفين لنظام أمن الحدود، و2.4 ألف مخالفين لنظام العمل، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 966 شخصًا 38% منهم يمنيو الجنسية، و59% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 85 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت إلى أن الجهات الأمنية في مناطق المملكة ضبطت 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وأحالت 54 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1666 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9543 مخالفًا، لافتة إلى أن من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 60 ألف وافد مخالف، منهم 55.9 ألف رجل، و4.2 ألف امرأة.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.