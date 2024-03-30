الذوق العام وسلوك المصلين ضمن دليل “آداب المساجد”

أطلقت الجمعية السعودية للذوق العام إصدارها الجديد تحت اسم “آداب وذوقيات المساجد”، والذي يتضمن الإرشادات والتعليمات اللازمة لأئمة المساجد لمساندتهم وأداء دورهم للتعريف بأهمية الذوق العام في المساجد، وإدارة سلوك المصلين، وتعزيز الالتزام بقدسية المساجد، وما يلزم المصلين من تحقيق للآداب العامة في بيوت الله ومرافقها.
وأكد مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن الدليل يهدف إلى تمكين أئمة المساجد من تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المصلين، ونشر وتعزيز الممارسات الإيجابية والذوقية لديهم، وضرورة العناية بالجو العام للمسجد ومرافقه، وتهيئة وتسخير كافة الظروف للمصلين لأداء الفرائض، والعبادة، والذكر، والتواصل، والترابط فيما بينهم، والتآخي والتواصي على البر والتقوى.
وعدّ المحبوب، الدليل خارطة طريق للأئمة، كما يوفر الاحتياجات اللازمة لممارسة السلوكيات الإيجابية التي تدعم جهود أئمة المساجد في تعزيز ثقافته وأهميته بين جموع المصلين.
يشار إلى أن إطلاق الدليل يأتي ضمن برنامج “المساجد” بالشراكة مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية؛ سعيًا لنشر وتعزيز ثقافة الذوق العام في المساجد وبين جموع المصلين. وفق “أخبار 24”.