135 مليار ريال إنفاق زوار المملكة خلال 2023

حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين إليها من الخارج خلال العام 2023م، بإنفاق يصل إلى 135 مليار ريال، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي الأولية الخاصة ببند السفر في ميزان المدفوعات.
ويعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ المملكة، فيما يتعلق بإنفاق الزوار القادمين من الخارج، ويمثل هذا الإنفاق نسبة نمو قدرها 42.8% مقارنة بعام 2022م.
وحققت المملكة سلسلة نجاحات متواصلة بالقطاع السياحي، حيث تصدرت قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023م مقارنة بالعام 2019م للدول الكبرى سياحياً، محققةً ارتفاعاً بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في العام 2023م مقارنة بعام 2019م؛ وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024م، وحققت تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023م مقارنةً بالعام 2019م. وفق “أخبار 24”.
كما حظيت المملكة، في وقت سابق، بإشادات دولية واسعة من قبل منظمة السياحة العالمية “UN Tourism” والمجلس العالمي للسفر والسياحة ” WTTC” نظيرًا لوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج خلال العام 2023م، حيث أثنت المنظمتان على الجهود الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة.