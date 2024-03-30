“واتساب” يتيح شريط التنقل “المحسن”

أطلقت منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة شريط التنقل السفلي المحسن في واجهة التطبيق في نظام أندرويد؛ لتسهيل الوصول والتنقل داخل التطبيق.
ويحتوي شريط التنقل على أربعة تبويبات مختلفة، هي: الدردشات Chats، والمستجدات Updates الذي يضم الحالات وتحديثات القنوات، بالإضافة إلى تبويبي المجتمعات والمكالمات.
ويمكن أن يظهر شريط التنقل الجديد لمستخدمي تطبيق واتساب في نظام أندرويد بشكل تلقائي دون تدخل، وفي حال عدم الظهور يفضل تحديث التطبيق إلى آخر إصدار متاح من أجل الحصول عليه؛ إذ بدأت المنصة توفيره على نحو تدريجي لكافة المستخدمين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن شريط التنقل السفلي الجديد كان متاحًا لمستخدمي النسخة التجريبية من واتساب في أندرويد منذ فترة، علمًا بأنه متاح في هواتف آيفون منذ فترة طويلة بترتيب مختلف وزر إضافي للإعدادات، ويُعد من أبرز التغييرات التي شهدتها واجهة التطبيق التقليدية خلال الآونة الأخيرة.
ويتوافق شريط التنقل الجديد بشكل أفضل مع مبادئ لغة التصميم Material 3.0 الحديثة من جوجل، ويبدو متناسقًا في الأجهزة التي تحتوي على سمات Material You على نحو واسع مثل سلسلة جوجل بكسل.