سباق رونالدو وميتروفيتش.. ترتيب هدافي “روشن”

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة رقم 25 من عمر دوري روشن السعودي بإقامة 4 مباريات هامة أبرزها الشباب ضد الهلال.
ويلعب النصر ضد الطائي، ويتنافس الوحدة والفتح، والرياض أمام أبها، حيث ستنطلق المباريات الأربعة في تمام العاشرة مساءً.
وعلى مستوى ترتيب هدافي دوري روشن، استمر الصراع قائمًا بين عدد من النجوم على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف النصر، الذي يتصدر القائمة بـ 23 هدفًا.
ويأتي الصربي الكسندر ميتروفيتش، محترف الهلال، في المركز الثاني برصيد 20 هدفًا، ثم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، صاحب الـ 18 هدفًا. وفق “سبورت 24”.
الحاضر الغائب، البرازيلي اندرسون تاليسكا، يحل في المرتبة الرابعة بقائمة هدافي دوي روشن، حيث سجل قبل اصابته 16 هدفًا هذا الموسم بقميص النصر.