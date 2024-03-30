الغواتيمالي “إسكوبار” حكمًا لمباراة الشباب والهلال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 25 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024.
وستقام اليوم السبت في العاشرة مساءً أربع مباريات في مقدمتها الشباب ضد الرياض، والنصر ضد الطائي، والرياض أمام أبها و الوحدة أمام الفتح.
ويدير الغواتيمالي ماريو اسكوبار مباراة الشباب ضد الهلال ويعاونه مواطنيه لويس فنتورا وهامبترو بانجوج، والحكم الرابع هو محمد الحربي، وعلى تقنية الفيديو المكسيكي غبيرمو باتشيكو ويعاونه بنجامين بينيدا. وفق “سبورت 24”.
أما مباراة النصر ضد الطائي، فسيديرها الحكم عبدالله الحربي، ويعاونه عيسى الخيبري ومحمد الشهري، والحكم الرابع هو عبدالله العويدان، وعلى تقنية الفيديو ممدوح ال شهدان ومساعده محمد المطرودي.
كما أسند الاتحاد السعودي مهمة إدارة مباراة الوحدة والفتح للحكم عبدالله الشهري، و لقاء الرياض وأبها لماجد الشمراني.